Il ritorno di Leoluca Orlando, l'ex sindaco pronto a candidarsi alle Europee con Alleanza verdi sinistra

Se n'era parlato nei giorni scorsi, adesso la notizia sarebbe certa: Leoluca Orlando è pronto a tornare sulla scena politica, candidandosi alle elezioni Europee con Avs (Alleanza verdi sinistra). L'annuncio ufficiale, scrive Huffington Post citando fonti di partito, dovrebbe arrivare domani. L'ex sindaco - è stato alla guida del Comune per cinque mandati (non tutti consecutivi), 22 anni in totale - nei mesi scorsi si era proposto al Pd, ricevendo in cambio un silenzio assordante. Da qui l'avvicinamento ad Avs, che ha già lanciato la candidatura dell'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, medico che nel 1999 a Palermo ha fondato l'Ismett, il primo centro trapianti in Sicilia, grazie a un rapporto di collaborazione fra l'Università di Pittsburgh e la Regione.

Orlando ha fatto l'eurodeputato dal 1994 al 1999, ricoprendo gli incarichi di vicepresidente della commissione per l'ingresso di Malta nell’Unione europea e membro supplente della commissione per la Sicurezza e il disarmo. Trent'anni dopo sarebbe una nuova sfida per il Professore, reduce da un ultimo mandato (2017-2022) caratterizzato da diversi insuccessi amministrativi: su tutti l'emergenza salme insepolte al cimitero dei Rotoli, risolta nell'attuale sindacatura da Roberto Lagalla e dall'assessore Totò Orlando.

Conoscendo l'ex sindaco c'è da scommettere che farà una campagna elettorale "a tutta". Con la sua proverbiale verve. La stessa che ha usato contro il Pd in occasione della presentazione di "Enigma Palermo", il libro che ha scritto assieme alla giornalista tedesca Constanze Reuscher, presentato lo scorso 2 ottobre al cinema Rouge et Noir, davanti a una folta platea di suoi (storici) elettori: "Do due anni di vita al Pd, che rischia di diventare una presenza residuale. La mia proposta di candidatura è la cartina da tornasole per capire se il partito ed Elly Schlein sono davvero liberi dalle correnti. Tutti i capicorrente sono saliti sul carro del vincitore e sono accanto alla segretaria: da Franceschini a D'Alema, passando per Provenzano. Sono tutti con lei. Io ho molti consensi ma non ho correnti".

"Non mi candideranno? Continuerò a dire le stesse cose e il tempo mi darà ragione. Il Pd ha governato dieci anni senza consensi, prenda lezioni dalla Meloni che ha governato dopo dieci anni di opposizione. Io ho una esperienza da parlamentare europeo, ho rapporti internazionali, sono candidabile al Parlamento europeo e vorrei contribuire a costruire un'alternativa seria di opposizione a questa destra, che sta indietreggiando il percorso sui diritti. Ad esempio dei migranti", ha concluso Orlando.