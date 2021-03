Legge stabilità: ok emendamento per la video-sorveglianza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La commissione Bilancio dell'Ars, nell'ambito della finanziaria, ha approvato la norma che istituisce un fondo regionale di un milione di euro per dotare di video-sorveglianza gli asili nido, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-sanitarie pubbliche e private della Sicilia. "Un primo passo importantissimo", commenta il presidente della sezione strutture socio sanitarie di Sicindustria, Francesco Ruggeri, che all'indomani del sequestro di una casa di riposo lager a Palermo aveva chiesto un provvedimento normativo che rendesse obbligatoria l'installazione delle telecamere in tutti gli spazi comuni delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e comunita'-alloggio. "Il fatto che ci sia stata una risposta cosi' rapida - dice Ruggeri - e' la testimonianza che su quest'argomento non e' piu' possibile tergiversare a tutela dei soggetti piu' fragili, ma anche di chi ogni giorno lavora onestamente e con professionalita'. Per questo speriamo che questa norma di civilta' possa completare al piu' presto il suo iter con il sostegno di tutto il parlamento siciliano".