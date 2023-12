Regione, bilancio di previsione e legge di stabilità: 160 emendamenti al vaglio della commissione Bilancio

Dopo una partenza a rilento della seduta in commissione Bilancio dell'Ars sul bilancio di previsione e sulla legge di stabilità 2024-2026 legge di stabilità è arrivato lo stop: tutto rinviato alle 12 di oggi. Si è svolto ieri pomeriggio a Palazzo dei Normanni l’esame dei 160 emendamenti al bilancio, solo una trentina quelli analizzati in mezza giornata. Il capitolo “Finanziaria”, invece, non è stato ancora affrontato. Le opposizioni hanno chiesto più tempo valutare le proposte di modifica proponendo un rinvio dei lavori.

Nonostante il tentativo della maggioranza di tirare dritto, intorno alle 20 è arrivato lo stop ai lavori della commissione Bilancio. L'organismo presieduto da Dario Daidone ripartirà dunque oggi con l’analisi di un emendamento tecnico presentato dal governo. La proposta di modifica, presentata dall'assessore all'Economia Marco Falcone, si è resa necessaria per fare fronte a un minore gettito Irpef per la Regione e alla compartecipazione della Sicilia alla spesa sanitaria. Una volta concluso l'esame del bilancio, la commissione passerà ad analizzare la Finanziaria.

"Le recenti manovre di Schifani per l'unità del centrodestra - affermano i deputati del M5S all'Ars - si sono rivelate efficaci come lo è la forchetta per consumare il brodo. Metà dei componenti della maggioranza hanno disertato oggi la commissione Bilancio e per andare avanti sono stati sostituiti con una evidente e poco elegante forzatura al regolamento. Questo, comunque, conferma quello che era già apparso evidente nei giorni scorsi a partire dalla bocciatura del bilancio consolidato e cioè che le spaccature nel centrodestra somigliano più a voragini che a semplici crepe e che in molti nella maggioranza remano contro il governo. Una cosa è certa: il cammino della Finanziaria sarà tutt'altro che una passeggiata".