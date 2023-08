La Lega chiede maggiore attenzione verso Mondello: "No a provvedimenti estemporanei su viabilità e parcheggi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"A Mondello ogni in estate assistiamo a provvedimenti estemporanei da parte dell'amministrazione comunale come la chiusura di strade, giustamente adibite a zone pedonali, che spesso però producono il doppio senso di marcia nelle strade limitrofe che prima erano a senso unico, senza spazi idonei dove fare fermare gli autobus con rallentamento della circolazione. E ancora il ritiro dei rifiuti anche in pieno giorno con ulteriore aumento del traffico, oltre a marciapiedi divelti dalle radici e in altri casi sono adibiti a zone blu, con i cittadini costretti a camminare per strada. Senza contare le zone rimozione che diventano il regno del posteggio abusivo".

A evidenziare le criticità è la Lega che raccogliendo le lamentale dei residenti di Mondello, con in testa Antonio Purpari, attraverso il capogruppo in Consiglio comunale Alessandro Anello chiede di farsi portavoce con l'amministrazione Lagalla per cambiare passo rispetto al passato adoperandosi per attivare una serie di misure.

Tra le richieste, una pattuglia della polizia municipale fornita di dispositivo "street control" che effettui il servizio di controllo almeno 2 volte al giorno in periodo estivo, una diurna e una serale; una riorganizzazione delle fermate degli autobus con lo spostamento delle stesse, ove possibile, in slarghi limitrofi; una revisione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, il rifacimento delle strisce pedonali con ulteriore segnaletica, con particolare attenzione verso i disabili.

E ancora, una razionalizzazione delle zone blu anche al fine di una sufficiente alternanza con zone di parcheggio libere; una soluzione per rendere meno visibili i cassonetti dei rifiuti e il puntuale svuotamento degli stessi in orari idonei; che venga istallata una postazione di guardia medica estiva con personale e strumenti idonei al primo soccorso; la programmazione di interventi straordinari per il rifacimento dei marciapiedi, il rifacimento della pavimentazione e dell'arredo urbano, non ultimo una programmazione per risolvere l'annoso problema degli allagamenti".