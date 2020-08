Lega, nominata la segreteria provinciale: "Il nostro diventerà un modello da imitare"

Il commissario provinciale della Lega, Alessandro Anello, ha nominato i componenti della segreteria provinciale. Vice commissario provinciale è Annibale Chiriaco, responsabile Enti Locali Vito Lanza, responsabile di segreteria Antonio Purpari, responsabile del Tesseramento Elisabetta Luparello, responsabile Organizzativo provinciale Rita Pizzo, responsabile organizzativo città di Palermo Maurizio Di Piazza, responsabile Elettorale Davide Lercara, responsabile Social Fabio La Bianca.

"Con queste persone, scelte non a caso ma per competenza nei ruoli, - dichiara Anello - sono certo che potremo fare un grande lavoro di squadra. Puntiamo a far crescere il partito a Palermo e in tutta la provincia, riuscendo anche ad affrontare tutti gli appuntamenti elettorali con obiettivi precisi di crescita. Vogliamo diventare un vero e proprio modello di squadra da imitare ed esportare".