Lega, Giuseppe Sucato nuovo responsabile per gli enti locali in provincia di Palermo

Giuseppe Sucato è il nuovo responsabile della Lega per gli enti locali in provincia di Palermo. Architetto, 53 anni, candidato sindaco al comune di Misilmeri alle elezioni dell'ottobre scorso ed assessore fino al 2008, Sucato è stato nominato dal responsabile regionale enti locali Matteo Francilia su proposta del segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo, d’intesa con il commissario provinciale Vincenzo Figuccia e alla presenza di Alessandro Anello, segretario del partito a Palermo ed ex responsabile enti locali in Sicilia occidentale.

"L'esperienza politica di Giuseppe Sucato - dichiarano Minardo e Francilia - sarà un valore aggiunto per il nostro partito che cresce e si struttura con una forte espansione nei comuni della provincia di Palermo, così come nel capoluogo. La Lega è molto attenta ai bisogni di ogni territorio, anche il più interno, e Giuseppe Sucato potrà dare un grande contribuito come elemento di raccordo tra il partito e le varie amministrazioni comunali anche in vista delle prossime importanti competizioni elettorali".

"I nostri amministratori e militanti radicati sui territori - aggiunge Anello - lavorano senza lesinare energie forti della fiducia di tutti quei cittadini siciliani che con sempre maggiore convinzione vedono la Lega come il partito guida delle forze di centrodestra. E' una grande responsabilità ed allo stesso tempo uno stimolo per fare sempre meglio e di più, in provincia di Palermo e in tutta Sicilia".