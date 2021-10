Luparello (Lega): "Parco Ninni Cassarà, parte la petizione per ottenere bonifica e riapertura"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il parco è stato inaugurato il 26 novembre del 2011, il mio rammarico - dichiara Elisabetta Luparello, coordinatrice provinciale della Lega Giovani - è che un Parco così esteso all'interno del quale vi è anche un teatro all'aperto, una pista di pattinaggio, tre campi di bocce, un lago artificiale, percorsi pedonali e ciclabili, percorsi ambientali ed un parcheggio pubblico non sia più fruibile da parte della cittadinanza. Il 16 aprile 2014 è stato chiuso a causa dell'accertata presenza di amianto sotto la superficie, i 12 carotaggi svolti dalle ditta competente hanno confermato la presenza di elementi tossici nel sottosuolo e nella falda acquifera del polmone verde. Premettendo che il Comune dovrebbe assumere un soggetto esterno che stili il progetto di caratterizzazione dell'area, che faccia le valutazioni di rischio, che indici gli interventi necessari, quanto tempo dovrà passare prima che qualcuno si attivi?"

"Fa ancora più male se si considera che il parco è intestato a Ninni Cassarà. La lotta alla mafia in difesa della legalità passa anche da questo, inutile riempirsi la bocca di dichiarazioni vuote come ci ha abituato a fare il Sindaco Orlando e poi offendere la memoria di una vittima della mafia lasciando per anni un parco in queste condizioni. Inoltre si possono individuare le risorse necessarie anche attraverso il coinvolgimento di associazioni, cittadini e imprese attraverso i fondi previsti dal Geobonus, uno strumento introdotto dalla Finanziaria che tra le altre finalità, prevede risorse proprio per la bonifica di aree da amianto".

"La Lega Giovani di Palermo - conclude la Luparello - organizza una petizione giorno 29 ottobre dalle ore 16,30 alle 19 che coinvolgerà tutta la cittadinanza, per chiedere alle Istituzioni di intervenire e rendere il parco fruibile il prima possibile".