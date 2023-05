Lega giovani Sicilia: “Soddisfazione per la nomina di Carrà e Sudano in commissione parlamentare antimafia”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La lotta alla legalità e la sensibilizzazione contro qualsiasi forma di violenza e criminalità deve essere alla base dell’azione politica e civile, per tali motivi è importante la presenza di due parlamentari locali in questa commissione, organismo parlamentare bicamerale, tra cui numerosi compiti compete valutare l’attuazione delle leggi antimafia e monitorare i rapporti tra criminalità organizzata e politica. Da siciliani sentiamo fortemente la data dell’insediamento che si terrà il 23 maggio, ricorrenza della strage di Capaci, in cui persero la vita nel 1992 il giudice Giovanni Falcone, il magistrato Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.