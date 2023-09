Pontida, presenti anche i giovani siciliani della Lega alla festa nazionale del movimento giovanile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tanti i ragazzi partiti dalla Sicilia per partecipare all’assemblea aperta dal segretario e vicepremier Matteo Salvini e dal coordinatore federale Luca Toccalini, con gli interventi del Ministro Valditara, del Vice Segretario federale Crippa e della dirigenza del partito giovanile. Presenti in centinaia da tutta Italia, con tante delegazioni estere di movimenti identitari europei. “È stato un momento di festa e di riflessione, - scrivono in una nota i dirigenti siciliani del movimento giovanile - per prepararci all’importantissima sfida delle europee del 2024. Libertà, identità, sicurezza, lavoro, scuola, università e infrastrutture: queste le sfide della nostra generazione. Saranno mesi importantissimi di lavoro sul territorio a sostegno della Lega e di Matteo Salvini: torniamo da Pontida più carichi che mai. Siamo la generazione che non si arrende.”