Lega giovani Sicilia: "In commissione bilancio Ars via libera allo psicologo di base, esprimiamo soddisfazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In attesa dell’approvazione definitiva da parte dell’aula, viene confermato l’aumento a quasi 7 milioni e 400mila euro della copertura finanziaria e si prevede l’entrata a regime del servizio a partire dal primo gennaio 2024. “L'istituzione della figura dello psicologo di base è una misura importante e necessaria – scrivono in una nota i dirigente siciliani del movimento giovanile - perché andrebbe ad affiancare i medici di famiglia e i pediatri, al fine di diminuire il peso dei disturbi psicologici della popolazione e offrendo un valido servizio di aiuto e di ascolto per tutte le età. Non solo per affrontare i bisogni psicologici legati ai disturbi più gravi ma soprattutto per affrontare quelli legati a situazioni di malessere e disagio, che richiedono un ascolto tempestivo e un'azione di prevenzione, indispensabile per impedire che si trasformino in malattia.” Ringraziamo per l’interessamento e per il lavoro svolto il nostro Commissario Regionale On. Annalisa Tardino, il gruppo parlamentare della Lega in Assemblea Regionale Siciliana, e in particolare il Capogruppo On. Marianna Caronia e il Presidente della Commissione Salute On. Giuseppe Laccoto.