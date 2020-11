La Lega guarda alle elezioni del 2022, Anello: "Ci candidiamo a governare per cancellare Orlando" 

"Stiamo progettando la Palermo del 2022, ci candidiamo a governare per cancellare le sciagure del sindaco Orlando". Alessandro Anello, neo commissario della Lega per la città di Palermo e responsabile regionale Enti locali traccia la rotta presente e futura del partito a cominciare dal progetto Palermo, dove sono stati già organizzati i tavoli tematici insieme con il capogruppo in Consiglio comunale, Igor Gelarda.

“L’idea è di portare avanti un partito che possa governare, nella misura in cui riesca a fare squadra con le altre forze del centrodestra. E’ importante dar vita a una coalizione vincente - sostiene Anello - in grado di esprimere una squadra di governo serio. L’attuale non lo è. In tre anni e mezzo Orlando ha cambiato quasi 30 assessori: ritengo che in pochissimi siano all’altezza del ruolo che gli è stato assegnato. Noi vogliamo gente con esperienza, che conosca la macchina amministrativa di Palermo e non tema di mettere mano ai numerosi problemi che affliggono questa città. La nostra pianta organica è vetusta non riusciamo a rimpiazzare chi sta andando in pensione. Mancano i dirigenti tecnici: non si può portare avanti l’attività amministrativa con un solo ingegnere capo area. Bisogna lavorare su questo. E, a differenza di Orlando, senza personalismi. Fra 18 mesi, purtroppo, la città sarà in condizioni persino peggiori rispetto alle attuali”.

Sull'ingresso "rumoroso" nella Lega palermitana del deputato regionale Vincenzo Figuccia, insieme alla sorella Sabrina in Consiglio comunale, Anello chiarisce: "In realtà non ci sono mai stati problemi all’interno del partito, ma solo la necessità di trovare la quadra. Grazie a Matteo Salvini e Stefano Candiani l’abbiamo trovata alla grande. Abbiamo creato una squadra che farà crescere la Lega a Palermo e in Sicilia. Io con i Figuccia ho un rapporto storico: nella mia duplice mansione - da commissario cittadino e da responsabile Enti locali Sicilia occidentale - svolgerò assieme a Vincenzo un’attività intensa per tutti gli 82 Comuni della provincia di Palermo. Dopo le Amministrative ci saranno le Regionali: in quell’occasione - conclude Anello - dovremo presentare una lista forte che ci permetta di strutturare definitivamente il partito in Sicilia”.