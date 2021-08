Lega, Anello: "A Palermo presto nuove adesioni"

Il segretario cittadino e responsabile dell'area metropolitana Alessandro Anello: "Stiamo lavorando al programma per rimodulare la gestione della complessa macchina comunale in vista dell'appuntamento elettorale decisivo di Palermo 2022, mentre a nomi e candidature penseremo più in avanti. Crescita capillare in tutte le circoscrizioni".

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"A Palermo ci saranno presto nuovi arrivi secondo la linea dell'allargamento al centro che fin dal primo giorno è la strada impostata nel capoluogo e in Sicilia dal segretario regionale Nino Minardo. Una linea più moderata rispetto al passato recente che però non significa porte aperte a chiunque, ma consenta nel rispetto dei valori e principi del partito una crescita costante nella prospettiva di consolidarci come perno dell'alleanza del Centrodestra di governo del dopo Orlando". Lo dichiara Alessandro Anello, segretario della Lega a Palermo e responsabile dell'area metropolitana. "La Lega sta lavorando al programma per rimodulare la gestione della complessa macchina comunale in vista dell'appuntamento elettorale decisivo di Palermo 2022 - continua Anello - mentre a nomi e candidature penseremo più in avanti. Meno proclami in questa fase, meno fughe in avanti. Conta lavorare, lavorare, lavorare. Matteo Salvini nella sua recente visita a Palermo è stato chiaro".