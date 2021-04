Lavoro, Scoma: "Avviati lavori tavolo interministeriale per assunzioni definitive ex Pip"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Via ai lavori del tavolo tecnico istituito presso il ministero della Pubblica amministrazione per la stabilizzazione degli 2670 precari ex Pip di Palermo". Lo afferma Francesco Scoma, deputato siciliano di Italia Viva e membro dell'Ufficio di presidenza della Camera, per il quale "è un segnale di fiducia e di speranza per i lavoratori e le loro famiglie che sognano di uscire dal mondo della precarietà".

"Il percorso avviato ad ottobre dell’anno scorso insieme ai colleghi Faraone e Tamajo - dice Scoma - ha portato grandi risultati ed oggi non possiamo che essere soddisfatti di aver posto le basi per sbloccare il processo di assunzione dei lavoratori, contribuendo in maniera determinante all'apertura di un percorso serio e decisivo per stabilizzare migliaia di lavoratori oggi impegnati nelle numerose emergenze derivanti dalla drammatica crisi pandemica. Il tavolo interministeriale, composto da funzionari di alto livello della Regione Siciliana e dei ministeri dell'Economia, del Lavoro, dell'Interno e della Ragioneria generale dello Stato dovrà verificare l'iter amministrativo più concreto e rapido per mettere fine ad una incertezza lavorativa. Noi saremo sempre li e passo dopo passo seguiremo i lavori, vigilando affinchè non si perda più tempo".