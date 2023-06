Lavoro, M5S: "Migliorare gli stipendi delle guardie giurate, c'è già la proposta di legge Conte sul salario minimo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Le condizioni normative e salariali delle guardie giurate e servizi fiduciari sono decisamente critiche. Oltre 100 mila addetti dipendenti di oltre 1.300 istituti di vigilanza, che svolgono un ruolo cruciale per la sicurezza pubblica ma senza gli strumenti necessari. Assenza di stabilità e sicurezza lavorativa, salari troppo bassi, massacranti turni di lavoro, fino alla mancata regolarizzazione. In un'interrogazione parlamentare chiediamo al ministro quali iniziative intenda intraprendere per promuovere la definizione di nuove regole che garantiscano in via effettiva l'ottimale svolgimento delle mansioni a cui sono preposte le guardie giurate, e se non ritenga che l'approvazione della legge sul salario minimo legale possa in tale quadro contribuire concretamente al fine di assicurare dignità e valore al comparto della vigilanza privata". Lo dichiara in una nota il deputato del M5S Davide Aiello.

"L'attuale situazione e l'ipotesi di rinnovo sindacale non sono sostenibili per i lavoratori del settore, visto anche l'aumento del costo della vita: l'introduzione di una legge per il salario minimo garantirebbe quindi, anche a questo comparto, una retribuzione dignitosa e adeguata. Alla Camera risulta già calendarizzata la proposta di legge Conte, recante disposizioni sul salario minimo e di rappresentanza, che risponde alla necessità di attuare interventi nazionali sul salario minimo, in un più ampio contesto di garanzia europea di adeguatezza delle retribuzioni", conclude.