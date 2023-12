Lavoro, Schillaci: "Grazie al M5S in arrivo contributi a imprese che assumono inoccupati e over 50"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Maggiore contribuzione da parte della Regione alle imprese che assumono disoccupati o inoccupati over 50. Lo prevede un emendamento della deputata regionale del M5S Roberta Schillaci, appena andato a segno in Commissione Bilancio all’ARS dove è in discussione la legge di stabilità regionale. “Stiamo provando in tutti i modi – spiega Schillaci – a dare respiro e incentivare le politiche del lavoro e le assunzioni in Sicilia. Il nostro emendamento sgrava le imprese da un’alta percentuale del costo del lavoro. Nello specifico prevede 30.000,00 nel triennio 2024-2026 per ogni lavoratore contrattualizzato a tempo indeterminato che diventano 10.000,00 euro in più per ogni over 50 assunto. Si tratta di una forma di incentivo concreto per le aziende e di tutela per quelle persone che sono fuori dal mercato del lavoro e che rischiano situazioni di marginalità”, conclude Schillaci.