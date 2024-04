Lavoro, Aiello (M5s): "Mancanza manodopera pure senza Rdc ma destra muta"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

ROMA, 2 APRILE 2024 - “Da quasi dieci mesi ormai il Governo ha tagliato di netto il Reddito di cittadinanza ai cosiddetti ‘occupabili’. Malgrado ciò, anche quest’anno, con la stagione estiva alle porte, le associazioni di categoria lamentano carenza di manodopera. Fino a quando era in vigore il Reddito, il gotha della Destra, a cominciare dalla premier Meloni, gli scaricava addosso tutte le colpe marchiando i percettori come ‘divanisti’ e ‘fannulloni’. Ora invece, colti in fallo, dalla bocca di questi ‘signori’ non esce più un fiato. Premesso che fra il 2018, quando il Reddito non esisteva, e il 2022 il numero di lavoratori stagionali è quasi raddoppiato, passando da 660.585 a 1.018.089, è evidente che per anni FdI, Lega e FI hanno raccontato clamorose balle facendo propaganda sulla pelle dei più deboli. Adesso però i nodi vengono al pettine e testimoniano il fallimento delle politiche di questo esecutivo. Non aver alzato i salari introducendo una soglia minima legale e aver reintrodotto i voucher precarizzando ancora di più il lavoro si sta rivelando un boomerang. Se devono cercare un colpevole non serve che vadano troppo lontano: gli basta guardarsi allo specchio”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S in commissione Lavoro Davide Aiello.