Lavoro, Aiello (M5S): "Con Decontribuzione Sud oltre 2 milioni di assunzioni nelle Regioni del Mezzogiorno"

"Decontribuzione Sud, la misura creata nel 2020 dal governo Conte bis, anche grazie al lavoro dell'allora ministra Nunzia Catalfo, si conferma un volàno per l'occupazione nel Mezzogiorno. Secondo il report dell'Osservatorio Inps, infatti, fra gennaio 2021 e agosto 2022 grazie a Decontribuzione Sud sono state effettuate oltre 2 milioni di assunzioni nelle Regioni del Sud: numeri straordinari se consideriamo le difficoltà che, prima a causa della pandemia di Covid e poi delle conseguenze del conflitto russo-ucraino, il nostro tessuto produttivo ha dovuto affrontare negli ultimi anni".

Lo afferma in una nota Davide Aiello, capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera, che aggiunge: "Di fronte ad una legge di Bilancio misera, che apre una guerra fra gli ultimi, non sorprende l'intenzione del Governo di prorogare Decontribuzione Sud anche nel 2023".