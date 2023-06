Lavoro, Aiello (M5s): "Bene via libera commissione Ue ad aiuti per assunzioni giovani e donne"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Finalmente, la Commissione europea ha sbloccato gli aiuti che consentiranno alle imprese italiane di assumere nuovi lavoratori under 36 e donne, senza limiti di età. Sono particolarmente lieto della notizia perché, in questi mesi, avevo più volte sollecitato il Governo (mediante interrogazioni e ordini del giorno) ad attivarsi affinché la Commissione europea concedesse all'Italia gli aiuti necessari a sostenere le assunzioni di giovani e donne. Le misure, già introdotte durante il Governo Conte II, sono rivolte alle imprese di tutte le dimensioni operanti in tutti i settori". Lo afferma in una nota Davide Aiello, deputato del M5s in commissione Lavoro.