Lavori in via Crispi e traffico su viale Regione, i consiglieri di maggioranza: "Si sospenda la Ztl in via Roma"

I consiglieri comunali di maggioranza Teresa Leto (Fdi), Gianluca Inzerillo (Fi), Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo), Domenico Bonanno (Dc) e Alessandro Anello (Lega) hanno presentato una mozione per sospendere la Ztl in via Roma (nel tratto Stazione Centrale-via Cavour), in entrambe le direzioni, "al fine di decongestionare il traffico venutosi a creare a seguito dei lavori iniziati proprio ieri in via Crispi".

"Con questo provvedimento - spiegano i consiglieri in una nota - vogliamo diminuire i non pochi disagi dovuti ai concomitanti interventi necessari in via Crispi e che ridurrebbe anche il traffico veicolare su viale Regione Siciliana in prossimità del Ponte Corleone. Lavori che la città attende da tanti anni e che quest’amministrazione, con grande impegno, è finalmente riuscita ad avviare. Si tratterà di una sospensione temporanea per tutta la durata dei lavori”