Statale 118 Corleonese-Agrigentina, il sindaco Nicolosi a Salvini: "Tempi certi per i lavori d'ammodernamento"

"La strada statale 118 Corleonese-Agrigentina ha bisogno di interventi urgenti di ammodernamento in un'ottica di valorizzazione come itinerario culturale e paesaggistico, premessa indispensabile per programmare una strategia di sviluppo dell'area dei Sicani, del Corleonese e della Valle del Sosio".

E' l'appello lanciato dal sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante una riunione organizzata ieri pomeriggio a margine del convegno "Lo sviluppo del sistema infrastrutturale siciliano, la sfida in Europa parte dal ponte sullo Stretto" presso l'Istituto euro-mediterraneo di scienza e tecnologia.

All'incontro erano presenti anche l'onorevole Annalisa Tardino, eurodeputata e neo commissario della Lega in Sicilia, Alessandro Anello, capogruppo del partito in Consiglio comunale, e Giuseppe Sciarabba, presidente dell'Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno. Nicolosi ha parlato in qualità di sindaco del comune capofila di un comitato di diciannove primi cittadini del Palermitano e dell'Agrigentino lungo un territorio "dimenticato, che vive una grave crisi occupazionale e demografica e che soffre della scarsa attenzione per un tracciato che collega tra l'altro i siti Unesco della Valle dei Templi, la Palermo Arabo-normanna e la cattedrale di Monreale".

La Corleonese-Agrigentina è una delle infrastrutture viarie più importanti dell'entroterra siciliano. La sua costruzione risale al 1862, quando fu decretata la realizzazione di una strada nazionale Palermo-Girgenti passante per i comuni di Corleone e Bivona come collegamento fra le provincia di Palermo e Agrigento. Il comitato dei sindaci chiede dal 2021 interventi di ammodernamento sia al governo nazionale che a quello regionale.

"Il ministro Salvini - conclude Nicolosi - si è impegnato a ricevere a Roma una delegazione di sindaci per programmare interventi che restituiscano centralità ai territori delle aree interne del Palermitano e dell'Agrigentino, precondizione per un nuovo modello di sviluppo sostenibile che metta in rete i diciannove comuni tra di loro e con le grandi infrastrutture dell'Isola: porti, aeroporti e al più presto anche il ponte sullo Stretto".