Glorioso (ottava circoscrizione): "Perché i lavori di potatura in via Sammartino sono fermi da 2 settimane?"

Nicola Glorioso, vice presidente dell’ottava circoscrizione del Comune di Palermo, interviene sulla grave situazione di degrado urbano che affligge la città. Glorioso esprime preoccupazione e disappunto per l’inerzia dell’amministrazione comunale nella gestione della manutenzione urbana, sottolineando l’urgenza di interventi immediati. "E' inaccettabile che la nostra città debba affrontare quotidianamente problemi così gravi e diffusi come buche stradali, erbacce incontrollate su aiuole e marciapiedi, e una cronica mancanza di pulizia delle strade," ha dichiarato Nicola Glorioso. "La situazione è ormai fuori controllo e mette a rischio la sicurezza e il benessere dei cittadini di Palermo".

“Nel manifestare apprezzamento per l’attenzione dell’Amministrazione Lagalla che ha avviato una programmazione concreta sui lavori pubblici in città – prosegue Glorioso - non posso che constatare la presenza di numerose buche presenti sulle nostre strade. Ogni giorno segnalo la presenza di buche che spesso non vengono colmate. È indispensabile un intervento urgente per riparare le strade e garantire la sicurezza di chi le percorre".

"Per quanto riguarda il verde, gli alberi necessitano di potature urgenti, con rami pericolanti che minacciano l’incolumità pubblica. Aiuole e giardini sono invasi dalle erbacce, offrendo uno spettacolo desolante di degrado e incuria. In via Sammartino, dove l’amministrazione stava finalmente provvedendo alla potatura dei ficus, i lavori di potatura sono incomprensibilmente fermi da settimane”.

“I Marciapiedi e le strade sono invase da rifiuti e vegetazione incolta, una vergogna per Palermo. La mancanza di un diserbo efficace e di una pulizia regolare contribuisce a creare un ambiente insalubre e sgradevole. È ora di smettere di tollerare questa situazione e di agire per restituire decoro alla nostra città".

"Chiedo con forza all’amministrazione comunale di prendere atto della gravità della situazione e di intervenire immediatamente. È necessario un piano straordinario di manutenzione urbana che comprenda la riparazione delle buche, la potatura degli alberi, il diserbo delle aiuole e dei marciapiedi, e una pulizia regolare delle strade. I cittadini di Palermo meritano di vivere in una città sicura, pulita e decorosa."