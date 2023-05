Autostrada Palermo-Catania, Varchi (Fdi): "Subito un commissario per completare i lavori"

"Nel decreto Ponte sullo Stretto trova spazio una norma finalizzata all’immediato completamento dell’autostrada Palermo-Catania, prevedendo una apposita struttura commissariale".

Lo rende noto il parlamentare nazionale di Fratelli di Italia, Carolina Varchi, che aggiunge: "Questa soluzione, promossa dal presidente Schifani e dall'assessore Aricò, è stata condivisa dalla maggioranza parlamentare che l'ha tradotta in un emendamento approvato dalle commissioni riunite Ambiente e Trasporti, guidate dai presidenti Rotelli e Deidda. Al Ponte sullo Stretto, quindi, affianchiamo un intervento essenziale per il completamento della principale infrastruttura stradale siciliana".

"Con il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell’autostrada A19 Palermo-Catania avremo finalmente la possibilità di operare in deroga per risolvere l’annosa questione di un’opera infrastrutturale strategica, ma soprattutto funzionale per la piena operatività del Ponte", conclude Varchi.