Lavoratori senza sostegno al reddito, Aiello: "Una proroga per Termini Imerese"

Da inizio anno i lavoratori del territorio di Termini Imerese, non potendo accedere alla mobilità in deroga, si trovano privi di sostegno al reddito. “Con un emendamento a mia prima firma al decreto per la proroga dei termini, io e la senatrice Antonella Campagna proponiamo che venga riconosciuta un'indennità per chi non può percepire la Naspi. Come già abbiamo ottenuto per lo scorso anno con una apposita norma, per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, dovrà essere riconosciuta una somma pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. Mi aspetto una ampia convergenza verso la risoluzione di questa situazione urgente, così da assicurare un po’ di respiro alle famiglie in difficoltà". Lo afferma Davide Aiello