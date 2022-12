Lavoratori Covid, i deputati regionali Zitelli e Intravaia (Fdi) chiedono la proroga dei contratti in scadenza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il contratto dei lavoratori sanitari precari Covid scadrà il prossimo 31 dicembre ma occorre dare continuità al loro impegno professionale, che si è rivelato di fondamentale importanza durante la fase più drammatica dell’emergenza sanitaria”: lo afferma il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Zitelli, segretario della Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari all’Ars. “Come già sottolineato dal collega parlamentare e di partito Marco Intravaia – dichiara – occorre fare tutto il possibile per non disperdere il prezioso patrimonio di esperienze maturate dagli operatori sanitari, informatici e amministrativi, che hanno erogato servizi di alto livello durante la pandemia purtroppo, non ancora debellata”.

“Si tratta – precisa Giuseppe Zitelli – di personale in attesa di stabilizzazione ma nelle more dell’approvazione dell’emendamento alla legge di bilancio da parte del parlamento nazionale, occorre prorogare il loro contratto: non farlo sarebbe una grave mancanza anche in termini di riconoscenza per l’immane lavoro svolto”. A preoccupare i due parlamentari sono le notizie emerse a seguito dell’incontro tra l’assessore alla Sanità Giovanna Volo e i vertici delle ASP delle Città Metropolitane, in merito alla delicata posizione dei lavoratori, sia sanitari che tecnici e amministrativi. “L’auspicio – conclude Giuseppe Zitelli – è che la volontà comune converga sulla necessità di stabilizzare i lavoratori in attesa, dando così seguito agli impegni assunti con l’ARS nelle settimane scorse”.