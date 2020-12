Bilancio e personale del Comune, Italia Viva incontra i sindacati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si terrà martedì 15 dicembre un incontro tra i gruppi consiliari di Italia Viva e Italia Viva-Sicilia Futura e le organizzazioni sindacali del Comune di Palermo in materia di personale e bilancio.

“La manovra che arriverà a breve in consiglio comunale prevede anche alcuni interventi a favore dei lavoratori comunali - dicono Dario Chinnici e Gianluca Inzerillo, rispettivamente capigruppo di Iv e Iv-Sf - ma le organizzazioni sindacali hanno espresso delle perplessità che vanno affrontate e approfondite. Italia Viva ascolterà i sindacati e in seguito incontrerà l’amministrazione attiva per arrivare a soluzioni che valorizzino al meglio il personale comunale”.