Lagalla ai sindacati: "Comune sordo e immobile? Confronto aperto e molte emergenze già risolte"

Il confronto non manca e l'attuale amministrazione, in carica da due anni, ha già risolto una serie di problemi. E' questo in estrema sintesi il succo di una lunga nota del sindaco Roberto Lagalla che replica all'attacco sferrato ieri dai sindacati che hanno manifestato davanti a Palazzo delle Aquile, sede del Comune. "Non mi sono mai sottratto al doveroso confronto con le parti sociali e tale abituale comportamento non è e non sarà disatteso neanche questa volta", è la chiusura della risposta del primo cittadino.

"L’amministrazione è immobile. O meglio: si muove in senso opposto a quello che le lavoratrici e i lavoratori diretti del Comune e delle aziende partecipate si aspettano – avevano detto il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il segretario regionale Uil Sicilia Giuseppe Raimondi. - Chiediamo da mesi all’amministrazione di aprire un tavolo oltre che sulle partecipate, sul bilancio e sulla gestione del Pnrr. E’ interesse di tutti, anche dei cittadini, conoscere l’esito degli investimenti, i progetti e gli stati di avanzamento e come si stanno spendendo i soldi. Siamo in una situazione di emergenza sociale: la casa, la violenza per le strade e la violenza di genere, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, i controlli nella catena di appalti e subappalti, le infiltrazioni della criminalità e della mafia. Troppe le questioni aperte, che non si affrontano".

Lagalla però nega quanto sostenuto dalle organizzazioni sindacali confederali: "Evidentemente gli improvvisati giudizi - afferma il sindaco - non tengono conto delle 1.500 bare al cimitero dei Rotoli rimaste insepolte per anni o di un Comune lasciato senza bilanci approvati dal 2019, incapace di fare spesa e di investire su infrastrutture e servizi per i cittadini, così come ora si sta facendo, una volta faticosamente ricostituiti gli equilibri di bilancio".

Per quanto riguarda l'assenza di dialogo tra le parti, il primo cittadino sostiene: "Sfugge, inoltre, che, nell’ambito delle attività proprie del Comune e delle aziende municipalizzate, le organizzazioni sindacali di categoria vengono regolarmente convocate e coinvolte. Chiarito, dunque, che l’odierna sollecitazione dei sindacati riguarda solo problematiche di ordine generale, si ricorda che le stesse organizzazioni confederali sono state già ricevute più di una volta e che è stata concordata l’istituzione di un tavolo di confronto, affidato alla Direzione generale, che ha svolto la sua ultima riunione, riguardante la spesa Pnrr, non molte settimane or sono".

Lagalla inoltre aggiunge: "È, altresì, doveroso ricordare, solo per fare un esempio, che questa amministrazione, dopo anni di immobilismo, si è impegnata ad adottare nuove politiche del personale, tornando ad assumere e portando a 30 ore metà dei dipendenti comunali, fin lì impiegati part-time a 13, 14 o 16 ore. Oggi vi è anche la concreta prospettiva di portare a full-time tutti questi lavoratori".