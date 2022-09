Palazzo delle Aquile, Lagalla riceve viceministro dell’Economia Laura Castelli

A Palazzo delle Aquile questa mattina il sindaco Roberto Lagalla ha ricevuto il viceministro dell’Economia, Laura Castelli. Questo il commento del primo cittadino: "E' stato un incontro produttivo a conferma di una sinergia istituzionale già consolidata. Abbiamo convenuto nel dettaglio i passaggi per giungere entro il 31 marzo al Piano di riequilibrio che sarà parte integrante del Patto con lo Stato. Per quanto riguarda le risorse da mettere a disposizione del Comune di Palermo, l’obiettivo sarà certamente quello di implementarle e maggiorarle in sede di legge finanziaria, primo e più importante atto del nuovo Parlamento che si formerà dopo le elezioni".

Lagalla continua: "Questo incontro dimostra, ancora una volta, come questa amministrazione si sia impegnata sin da subito nell’instaurare dei buoni rapporti istituzionali, tracciando una strada sicura, che proseguirà certamente anche con il prossimo governo nazionale, per permettere a Palermo di ottenere le somme necessarie ad uscire dal baratro nel quale è stata lasciata".