Giunta comunale, fumata bianca all'indomani del Festino? Fdi resta divisa: gli ultimi nodi da sciogliere

Potrebbe arrivare all'indomani del Festino di Santa Rosalia la fumata bianca sulla Giunta comunale. In ritardo, seppur di un giorno, rispetto alle previsioni del sindaco Roberto Lagalla, ma pur sempre nei termini previsti per legge (cioè entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio comunale).

Lagalla avrebbe fissato per sabato mattina l'incontro con i partiti e subito dopo potrebbe annunciare i nomi degli assessori. Intanto bisogna sciogliere gli ultimi nodi. Ad un mese dalle elezioni, il primo cittadino ha diversi dossier aperti sul suo tavolo. Il più delicato riguarda i conti del Comune. Per la delega al Bilancio la scelta dovrebbe ricadere su un tecnico "di fiducia", così come per l'Urbanistica che potrebbe essere accorpata alla Cultura. "Le politiche culturali sono parte della rigenerazione urbana di questa città", ha detto due giorni fa Maurizio Carta, prorettore dell'Università al quale è stato affidato il compito di coordinare il Festino, che non ha mai mollato il sindaco dal giorno del suo insediamento e si trova in pole position per un posto in Giunta.

Sul fronte politico, all'interno dei partiti che sostengono la coalizione del sindaco, le grane più grosse ce le ha Fratelli d'Italia. I meloniani sono divisi fra chi sul piatto della bilancia mette i voti raccolti alle elezioni (Milazzo, Scarpinato, Ferrara e Rini) e chi guida il partito a livello locale (Cannella e Russo). Non solo. Anche la componente che fa riferimento a Diventerà Bellissima reclama un posto in Giunta. Su un assessore in quota Musumeci - dopo l'ingresso di Aricò nella Giunta regionale - si è però già espresso in senso contrario il senatore Ignazio La Russa, emissario di Giorgia Meloni in Sicilia, che venerdì dovrebbe sbarcare in città per appianare le divergenze. Insomma, fare sintesi politica tra le varie anime di Fdi, che al momento avrebbe un solo punto fermo: la poltrona di vicesindaco riservata a Carolina Varchi (ammesso che la diretta interessata voglia ancora farlo).

In casa Forza Italia sono confermati i nomi di Aristide Tamajo, Rosi Pennino e Andrea Mineo, con Giulio Tantillo designato per la presidenza del Consiglio comunale. Un posto al quale ambirebbe anche Giuseppe Milazzo di Fdi, che però trova la strada sbarrata direttamente dal coordinatore regionale degli azzuri Gianfranco Miccichè. La Lega, come più volte ha detto Francesco Scoma, chiede due assessori: Sabrina Figuccia per il primo posto e Alessandro Anello per il secondo (entrambi sono stati eletti in Consiglio). Se non dovesse arrivare il secondo assessore, potrebbero scattare delle forme di compensazione nel cosiddetto sottogoverno.

Per i restanti posti necessari a completare la squadra di 11 assessori che devono affiancare il sindaco è saltata l'accordo pre-elettorale della rappresentanza alle liste che hanno raggiunto il 3,5% dei voti, in favore di un principio che predilige la presenza in Giunta di quelle forze politiche che in Consiglio possono portare avanti o difendere i provvedimenti dell'amministrazione. L'ultima parola spetterà sempre a Lagalla, che sceglierà tenendo conto di esperienza e competenza e inserirà in Giunta non meno di quattro donne.