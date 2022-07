Lagalla e le prime impressioni sui conti: "Comune sommerso dai crediti non riscossi, non dai debiti"

"In questi primi giorni di sindacatura, ho avuto la percezione di una città sommersa dai crediti non riscossi e non dai debiti. Continuerò, dunque, a tenere costantemente aperto il dialogo con il governo nazionale, per il bilancio del Comune di Palermo e la rimodulazione del piano di riequilibrio, già discussi a Roma pochi giorni fa". Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla, a margine del convegno su “Giustizia tributaria e la fiscalità locale”, tenutosi nel dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Palermo.

"Questa iniziativa - ha spiegato il sindaco - è l’occasione per fare il punto su temi importanti come tributi, riscossione e qualità delle spesa pubblica, sulla distribuzione e restituzione delle tasse ai cittadini in termini di servizi. Servirà l’aiuto di tutti per riaccendere la spesa nella nostra città. L’unica strada è quella di un nuovo patto tra Comune e Stato, consapevole che per stringere un accordo con le istituzioni, questa amministrazione dovrà, prima di ogni cosa, presentare un piano di riequilibrio che sia credibile".