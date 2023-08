Lagalla: "Palermo non si aggiusta in un anno, ma basta con le accuse di mafiosità"

Mite e misurato per indole, ammette che per Palermo c'è ancora tanto da fare. Ma a un certo punto della conferenza stampa in cui viene tracciato il bilancio di un anno di Giunta, il sindaco Roberto Lagalla, circondato da tutti gli assessori, si accende all'improvviso per ribattere, per l'ennesima e ultima volta (come assicura lui stesso), alle "illazioni" e alle "leggende metropolitane" e ai "racconti" sulla "perdita di valori legati alla legalità". In altre parole, il primo cittadino respinge a muso duro le accuse di chi, soprattutto, dopo la vittoria alle elezioni del giugno 2022 gli ha contestato il sostegno offertogli da Marcello Dell'Utri e Totò Cuffaro, il primo condannato definitivamente per concorso esterno in associazione mafiosa e il secondo per favoreggiamento a Cosa nostra.

Un anno di Giunta Lagalla: il documento del Comune sul primo anno di attività

"Questa amministrazione fa vera antimafia col quotidiano impegno"

"Questa amministrazione - dice Lagalla - sta dimostrando nei fatti concreti che ogni proprio atto è ostensibile ed esito di una istruttoria condivisa con le istituzioni, e che l'antimafia vera è quella del quotidiano impegno nel rispetto della comunità: il resto sono chiacchiere o strumentalizzazioni interessate delle quali sono stanco e alle quali non risponderò più perché si tratta di provocazioni". E ancora: "Io e le altre persone che lavorano con me abbiamo la coscienza pulita, ho dato mandato agli avvocati di querelare chi si è permesso di mettere in dubbio la capacità di questa amministrazione di tenere alto il rispetto della storia tragica di Palermo e del lavoro dei magistrati e delle forze dell'ordine ai quali non facciamo mai mancare il nostro sostegno". Sempre sullo stesso tema, il primo cittadino ha ricordato inoltre che "da anni non si facevano le demolizioni di edilizia abusiva, come quelle effettuate al cimitero dei Rotoli dove - sottolinea con un riferimento sottinteso al predecessore Leoluca Orlando -, al di là delle declamazioni sulla legalità, erano state mantenute 72 tombe abusive realizzate da soggetti mafiosi negli anni".

"Il Comune senza bilanci era un'anatra zoppa"

Lagalla con un'ampia dissertazione ha enumerato tutto il lavoro svolto nei primi dodici mesi della sua sindacatura, elogiando l'operato della Giunta composta da "assessori che mai si sono impegnati per tesi di parte o interessi singoli, ma sempre guardando all'interesse della collettività e dell'amministrazione" e sciorinando una serie di dati: dai lavoratori part-time portati a 30 ore "con un impegno di nove milioni di euro, un sacrificio, ma anche un dovere dopo anni di disinteresse verso il personale", ai "sette documenti contabili approvati" che hanno riportato verso l'ordinarietà la spesa del Comune che in precedenza "senza rispetto della regolarità economica-finanziaria era un'anatra zoppa".

"Obiettivo rinnovo contratti di servizio partecipate"

Il sindaco ha voluto sottolineare il lavoro fatto da ogni singolo componente della macchina amministrativa, estendendo i ringraziamenti anche a "tutto il mondo delle società partecipate del Comune per il lavoro portato avanti nell'ultimo anno", aggiungendo che "siamo alla vigilia della presentazione dei piani industriali delle aziende, ai quali seguirà entro l'anno il rinnovo di tutti i contratti di servizio con il Comune".

"Palermo non si aggiusta in un anno"

Il sindaco ha comunque ammesso che c'è ancora tanto da fare per rendere la città "attrattiva", una parola usata subito dopo l'elezione e che è stata una specie di leit motiv durante la conferenza stampa a Palazzo delle Aquile. "Sappiamo di essere profondamente in debito con la città - ha aggiunto Lagalla - ma Roma non si è fatta in un giorno e Palermo non si aggiusta in un anno. Questa amministrazione sta dimostrando di lavorare con impegno e concretezza nel rispetto dei cittadini". Il sindaco di Palermo ha comunque ammesso che "bisogna ancora risolvere i problemi di sempre come pulizia, diserbo e gestione degli spazi verdi e tutte quelle cose che i cittadini vogliono vedere realizzate". Ma agli stessi cittadini, Lagalla si rivolge perché oltre ai diritti "a loro sono ascritti doveri civici che non sempre sono attentamente richiamati".