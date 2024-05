Presentazione di Pensiero popolare italiano a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Apprendiamo proprio in queste ore che nel medesimo albergo, l’Astoria, dove sabato 11 maggio alle ore 10.30, avrà luogo la presentazione ai cittadini, di Pensiero Popolare Italiano, anche la Dc, di Totò Cuffaro, svolgerà – sempre nella medesima mattinata - una propria concomitante manifestazione. Se tale situazione non fosse legata al fato – come noi di Pensiero Popolare Italiano riteniamo – il quale spesso crea situazioni al limite dell’imponderabile, si potrebbe essere indotti a pensare che la presenza di Pensiero Popolare Italiano, abbia movimentato la politica siciliana. Non sapremo mai quali condizioni e quali motivazioni abbiano determinato questa coincidenza di eventi politici, nel medesimo albergo, nella giornata dell’11 maggio prossimo. Quello di cui siamo certi è che sabato 11 maggio, durante la mattinata, nella struttura dell’Astoria, si potranno ascoltare due visioni, completamente distinte, della politica italiana. Noi di Pensiero Popolare Italiano abbiamo le nostre idee sulle Elezioni Europee, sul Ponte sullo Stretto di Messina, sulla Direttiva Europea sulle case green, sull’Autonomia Differenziata, sulla Riforma del Premierato, sulla Legalità in Politica, sulla Lotta alla Criminalità, sullo sviluppo dell’Economia Italiana, sul Ruolo della Politica nelle Istituzioni, sullo Stato di attuazione del P.N.R.R. in Sicilia, sulla Sanità, sulla difficoltà economica delle famiglie italiane, e su molti altri temi di cui parleremo ai cittadini siciliani che parteciperanno alla nostra iniziativa palermitana. Siamo altresì certi della differenza delle nostre posizioni rispetto a quelle di cui la politica siciliana, nel suo complesso, si è fatta interprete in Italia; coglieremo l’opportunità di Palermo per ribadirlo ai cittadini della Sicilia.