Safina (Pd): "Chiarezza sui finanziamenti regionali alle scuole paritarie"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il deputato regionale Dario Safina, primo firmatario dell'interrogazione depositata all'Ars, esprime profonda preoccupazione riguardo alle recenti notizie che coinvolgono gli istituti scolastici paritari Scicolone di Cefalù e Ariosto di Termini Imerese. "La violazione dei diritti dei lavoratori sottoposti al ricatto occupazionale all'interno di istituti scolastici che hanno ottenuto la parità ai sensi della normativa vigente è una questione di estrema gravità", dichiara Safina.

"Se confermata, questa vicenda denuncia un contesto inaccettabile che richiede la massima attenzione e un'azione tempestiva da parte delle istituzioni competenti". Safina chiede chiarezza sui finanziamenti regionali destinati agli istituti coinvolti e sulle attività di controllo svolte dall'organo tutorio. "Prima di destinare incrementi cospicui di finanziamenti alle scuole paritarie, è fondamentale approfondire la situazione e garantire che tali risorse siano utilizzate correttamente", sottolinea.

Il deputato regionale trapanese esorta pertanto il centrodestra al governo regionale alla revisione dei quattro milioni in più rispetto al 2023 destinati alle scuole paritarie e a un maggiore sostegno alla scuola pubblica e al sistema di formazione pubblica, inclusa l'università. "La priorità deve essere la tutela dei lavoratori e la salvaguardia della qualità dell'istruzione", conclude Safina. "Sono fiducioso che l'Ars terrà in debita considerazione le nostre preoccupazioni e adotterà le misure necessarie per garantire la trasparenza e l'equità nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati all'istruzione".