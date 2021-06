Ivana Di Marco nuovo coordinatore regionale di Rivoluzione animalista

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il segretario nazionale di Rivoluzione Animalista, Gabriella Caramanica, ha nominato l’avvocato Ivana Di Marco nuovo coordinatore regionale della Sicilia. Animalista sempre in prima linea, donna competente e capace, con una vasta esperienza giuridica, da anni ha fortemente a cuore la tutela dei diritti animali.

"Siamo onorati di avere nella nostra squadra una persona seria e professionale come Ivana Di Marco - ha commentato Caramanica - che si è messa subito a disposizione del nostro partito. Un impegno che sono convinta si dimostrerà fortissimo: servirà anche il suo contributo per combattere le piaghe illegali che calpestano i diritti animali, in un territorio complesso e delicato come la Sicilia. A lei dunque esprimiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro".

Soddisfatta del nuovo incarico, Ivana Di Marco, alla quale spetta un compito autorevole ma impegnativo: “È un onere e un onore entrare a far parte del partito Rivoluzione Animalista. Sono estremamente felice di mettere a disposizione la mia professionalità. Cercherò di lavorare in maniera decisa ma collaborativa con le amministrazioni comunali della Sicilia, e sono già a disposizione di territori e cittadini".