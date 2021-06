Italia Viva, Valeria Ajovalasit e Giulio Pugliatti nella segreteria regionale

La prima è un'antropologa e storica rappresentante di Arcidonna, il secondo è un giovane laureato in Giurisprudenza affetto da tetraparesi spastica impegnato nelle battaglie per inclusione delle persone disabili

Il coordinatore regionale di Italia Viva, Davide Faraone, ha scelto Valeria Ajovalasit come responsabile dei diritti civili e Giulio Pugliatti come responsabile dei temi sulle disabilità.

Valeria Ajovalasit è antropologa, storica rappresentante di Arcidonna, sostenitrice delle Pari Opportunità, già consulente per le politiche di genere presso il ministero della Famiglia. Giulio Pugliatti, di Acireale, ha 31 anni ed è laureato in Giurisprudenza. È affetto dalla nascita da tetraparesi spastica ed è impegnato da sempre per l’inclusione delle persone con disabilità.