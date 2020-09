Italia Viva, Tommaso Gargano nominato responsabile area metropolitana Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Italia Viva cresce in provincia di Palermo. Il partito di Matteo Renzi ha infatti nominato Tommaso Gargano come nuovo responsabile del Dipartimento Enti Locali.

"Ringraziamo Gargano per la sua disponibilità - dicono Francesco Scoma e Dario Chinnici - Siamo convinti che saprà mettere a servizio dell’intero territorio la sua lunga esperienza politica, contribuendo alla crescita di un progetto aperto a tutti". Gargano, già coordinatore di Forza Italia a Bagheria e primo dei non eletti all’Ars nel 2018 con oltre 5000 voti, è un imprenditore di provata esperienza: "Sono orgoglioso di questa nuova avventura - dice Gargano - che colgo con grande interesse e per la quale mi spenderò nell’interesse del territorio, dell’imprenditoria e del partito in cui mi riconosco per ideali e per programmi, unica forza moderata di centro rimasta in campo".