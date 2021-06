Davide Faraone procede in Sicilia con la riorganizzazione di Italia Viva: le nomine

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giancarlo Garozzo, già sindaco di Siracusa e imprenditore da sempre impegnato sui temi della legalità è stato nominato responsabile regionale di Italia viva. Il responsabile regionale Ambiente per la Sicilia è l’agrigentino Claudio Lombardo, medico e responsabile di “Mare Amico”, associazione per la tutela ambientale.

“Claudio e Giancarlo sono due ottime persone, competenti ed in gamba. Ci daranno una mano per rafforzare Italia Viva in Sicilia", dice Davide Faraone, presidente dei senatori di IV e coordinatore siciliano.