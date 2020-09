Italia Viva, Toti Zuccaro responsabile enti locali a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ Toti Zuccaro il nuovo responsabile del dipartimento Enti Locali di Italia Viva in provincia di Palermo.

"Siamo orgogliosi di questa scelta – dice il coordinatore provinciale Dario Chinnici – che premia l’esperienza di Zuccaro e dimostra la crescita del partito nel territorio. Italia Viva vuole essere la casa di tutti coloro che guardano alla politica con responsabilità, costruendo una proposta di governo credibile in tutti i comuni e siamo sicuri che Zuccaro sia la persona giusta per questo compito”. Toti Zuccaro ha alle spalle una lunga esperienza politica: assessore al Comune di Monreale, consigliere provinciale e comunale, candidato alle Regionali, già segretario del Pd monrealese e vicesegretario di quello provinciale, è stato tra i fondatori di Italia Viva in Sicilia.

"Ringrazio i coordinatori provinciali per la fiducia e sono sicuro che insieme lavoreremo per la crescita di Iv su tutto il territorio – dice Zuccaro - Questa è la casa per tutti i moderati che vogliono lavorare per costruire una proposta politica nuova, seria, che guardi al futuro e alternativa a tutti i populismi ed estremismi”.