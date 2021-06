Italia Viva Sicilia, Gabriella Lo Presti e Salvatore Scelfo nominati responsabili area Lavoro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gabriella Lo Presti e Salvatore Scelfo sono stati nominati responsabili del Lavoro di Italia Viva in Sicilia. Gabriella Lo Presti, originaria di San Salvatore di Fitalia nel messinese, commercialista, revisore dei conti e consulente del lavoro. È stata già vice sindaco nel suo comune. Salvatore Scelfo, ha guidato per anni la Filca Cisl Palermo nella qualità di segretario generale, è stato segretario nazionale della Filca Cisl curando la formazione dei quadri sindacali della categoria , le politiche organizzative, i giovani e il dipartimento Legalita’, attualmente ricopre la carica di consigliere comunale ad Alimena. La sfida del lavoro al sud è decisiva. Creare lavoro vero principalmente per i giovani e migliorare le condizioni del lavoro, due priorità di Italia Viva Sicilia. Grazie Gabriella e salvatore scelfo per aver accettato questa sfida.