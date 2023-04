Istituzione dello psicologo delle cure primarie in Sicilia, il testo passa in commissione bilancio all’Ars

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un ulteriore passo avanti nella direzione dell’istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie in Sicilia. Dopo l’esame degli emendamenti, circa cento, in Commissione Salute e Servizi Sociali e Sanitari all’Assemblea Regionale Siciliana, il testo è passato alla Commissione Bilancio per la copertura finanziaria. A darne notizia è il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Zitelli, segretario della Commissione Salute e primo firmatario del disegno di legge sull’istituzione dello psicologo delle cure primarie in Sicilia. L’elaborato dell’onorevole è stato assunto come punto di partenza per via della completezza che lo caratterizza: progressivamente, durante i lavori parlamentari, si è inoltre arricchito delle proposte presentate dagli altri deputati.

Un lungo e articolato iter che ha visto anche l’istituzione di una sottocommissione ad hoc all’Ars per l'elaborazione di un disegno unico di legge: un risultato che appare sempre più vicino. “Dopo l’esame della Commissione Bilancio – precisa Giuseppe Zitelli – il disegno di legge approderà finalmente in Parlamento”. “L’auspicio – aggiunge – è che la Sicilia possa dotarsi di uno strumento indispensabile per contribuire al benessere emotivo e al miglioramento generale della qualità della vita”. “Desidero ringraziare – conclude il parlamentare – tutti i componenti della Commissione Salute e Servizi sociali per il lavoro svolto e l’impegno profuso”.