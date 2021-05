Ustica e altre isole minori, a Caronte&Tourist l'appalto (senza gara) per il recapito della posta

Poste italiane ha assegnato per tre anni, con affidamento diretto, alla compagnia di navigazione un servizio da 730 mila euro. "Era l'unico operatore economico in grado di consegnare la corrispondenza secondo le modalità richieste"

Caronte&Tourist si è riaggiudicata per tre anni il servizio di “trasporto via mare dei prodotti postali ed attività correlate da e per le isole minori della Sicilia” da parte di Poste italiane.

L’appalto, del valore di circa 730 mila euro, riguarderà anche la Palermo-Ustica, oltre alle rotte fra Milazzo e le isole Eolie, Trapani e le Egadi, Trapani e Pantelleria, Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa.

Il contratto è stato assegnato senza indizione di una gara ma con affidamento diretto, dato che "continuano a sussistere le condizioni" che avevano portato alla firma dell’accordo precedente. Così scrive Poste italiane, sottolineando che la compagnia di navigazione è "l'unico operatore economico in grado di fornire i servizi secondo le modalità richieste".