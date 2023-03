Isole minori, il MS5 propone audizione all’Ars per risolvere disservizi sui collegamenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Regione Siciliana, compagnie di navigazione e sindacati attorno allo stesso tavolo all’Ars per approfondire e risolvere i disagi nei collegamenti da e per le isole minori siciliane, in particolar modo per l’isola di Ustica. A richiederlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci, che con una nota ufficiale, chiede al presidente della Commissione Trasporti all’Ars, Giuseppe Carta, di voler convocare un’audizione per comprendere e risolvere le criticità nei collegamenti con Ustica.

“Siamo alla vigilia della stagione estiva – spiega Schillaci – e ricevo già molte segnalazioni su numerosi disservizi legati a tale trasporto, in ultimo, il taglio delle corse che hanno causato seri problemi alle popolazioni isolane e hanno dimostrato la debolezza dell’organizzazione dei servizi marittimi fondamentali per garantire la continuità territoriale. E’ necessario che l’assessore Aricò intervenga prontamente per evitare ulteriori disservizi che sarebbero deleteri per la programmazione della stagione estiva", conclude Schillaci".