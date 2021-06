Borgo Nuovo, intitolare la palestra di atletica pesante a Calvaruso e Scuderi: Consiglio approva la proposta del M5s

Intitolare la palestra di atletica pesante, in largo Partinico, a Borgo Nuovo, agli sportivi Antonino Calvaruso e Vincenzo Scuderi. La proposta, avanzata da Rosalia Viviana Lo Monaco, capogruppo del M5S in Consiglio comunale, è stata approva all'unanimità dall'Aula.

All'interno della struttura sono in corso dei lavori di ristrutturazione che avrebbero dovuto essere completati nel 2019. Sono stati interrotti per un anno, subendo ulteriori rallentamenti dopo l'ultima scadenza che era stata concordata per fine aprile di quest'anno. Entro settembre, però, l'impianto, il secondo più antico della città, dovrebbe essere restituito alla cittadinanza e alle associazioni che l'hanno fatto vivere nel tempo. L'ordine del giorno approvato oggi impegna il sindaco Orlando e la Giunta, sentito il parere della Commissione Toponomastica, ad acquisire l'autorizzazione prefettizia, acquistare l'insegne da apporre e mettere in atto tutto ciò che serve per l'intitolazione.

"Con la consigliera della quinta circoscrizione, Simona Di Gesù, il nostro gruppo - dichiara Lo Monaco - lavora da quattro anni al fianco dei residenti e delle associazioni per restituire decoro e servizi a un quartiere troppo spesso dimenticato dalle istituzioni. L'impianto sportivo di atletica pesante che insiste su questo territorio rappresenta un faro per tante giovani promesse dello sport, un presidio di legalità e - conclude il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio - un'opportunità di riscatto sociale per tutto il quartiere. Una palestra di vita, che insegna a crescere nella lealtà, apprendendo le regole del gioco, il fair play, il valore di una competizione basata sul rispetto dell'avversario".