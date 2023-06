Un anno da sindaco, Lagalla: "Ronde contro la movida selvaggia, il rimpasto di Giunta? Non ho fretta"

Un anno da sindaco, parte seconda. Roberto Lagalla, al primo giro di boa sulla tolda di comando di Palazzo delle Aquile, non ha nessuna fretta sul rimpasto di Giunta, impegnato com'è a rimettere in ordine i conti del Comune, a evitare nuove (anzi, sarebbe meglio dire vecchie) emergenze come quella sui rifiuti e ad intervenire in tema di sicurezza.

Sul fronte politico la pentola bolle: Forza Italia è alle prese con il dopo-Berlusconi, comincia a farsi sentire il "fattore Renzi" e in vista delle elezioni europee Cateno De Luca (neo sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord) tratta con il Terzo polo. Lagalla, con fare sornione, tiene d'occhio i movimenti dell'area moderata e prosegue nel disegnare la galassia Comune a sua immagine e somiglianza.

Lo si è visto con le nomine nelle partecipate, dove il sindaco ha avuto un approccio soft: "Non condivido - dice Lagalla in questa seconda parte d'intervista con PalermoToday - la logica dell'angelo sterminatore. Ho atteso il 31 dicembre 2022 per dare modo alle varie partecipate di chiudere i bilanci ed evitare disallineamenti, poi ho proceduto alle nomine. Le aziende non rinnovate sono quelle indirettamente partecipate dal Comune, che andranno a scadenza naturale. Per quanto riguarda il Teatro Massimo mi sono assunto la responsabilità di confermare il sovrintendente Marco Betta (nominato da Leoluca Orlando, ndr)". Parole che fanno emergere la cifra distintiva di Lagalla, giunto adesso a tirare le prime somme del suo mandato.

Qual è il bilancio dopo un anno di sindacatura?

"Sapevo che si sarebbe trattato di una prova difficile e onerosa da un punto di vista amministrativo, fisico e psicologico. E' assolutamente gratificante potersi impegnare per la propria città. Da Palermo ho avuto molto e qualcosa voglio restituire. Non mi lagno né polemizzo rispetto alle precedenti amministrazioni. Ho dedicato questo primo anno da sindaco a rimettere in sesto l'architrave del funzionamento del Comune, con riferimento al modello organizzativo, alla correttezza e veridicità del bilancio. Grazie al senso di responsabilità, tanto della maggioranza e quanto dell'opposizione, abbiamo approvato i bilanci che avrebbe dovuto fare la precedente amministrazione. Se rispettiamo i tempi sul piano di riequilibrio e sui nuovi bilanci (previsionale 2023 e consuntivo 2022), a partire dai primi di agosto Palermo tornerà ad una normale gestione amministrativa. Si potrà riprendere la spesa, riparare le buche, potare gli alberi ed entro il 2023 completare il processo di riorganizzazione della macchina comunale. Daremo un assetto definitivo agli uffici e recluteremo nuovi dirigenti. Prima della fine della sindacatura stabilizzeremo gli ultimi 90 precari rimasti e porteremo tutti i part time a full time".

Nelle ultime settimane ci sono stati episodi delinquenziali che hanno fatto scattare l'allarme sicurezza: dal 15enne piacchiato in via Maqueda al poliziotto pestato al Borgo Vecchio. Lei però ha ribadito, citando il ministro dell'Interno Piantedosi, che "i livelli di sicurezza a Palermo sono nella media". Che provvedimenti prenderà il Comune per contrastare certi fenomeni, ad esempo la movida selvaggia?

"Abbiamo incrementato i controlli della polizia municipale e disposto la sospensione di diverse attività commerciali, a breve forniremo anche i dati. Nonostante l'impegno, tutto ciò non è sufficiente. Non escludo l'impiego dell'Esercito con l'operazione 'Strade sicure', come proposto dal presidente della commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, ma nell'immediato stiamo pensando di integrare il corpo di polizia municipale con personale di Protezione civile, vigilanza privata autorizzata ed ex agenti, che potranno effettuare ronde urbane e far intervenire le forze dell'ordine su chiamata. Vero è che in tema di sicurezza ci sono dei segnali d'allarme ma non dobbiamo creare allarmismi ingiustificati. Sulla movida, nell'attesa che il Consiglio approvi il nuovo regolamento, verrà emessa un'ordinanza. Il provvedimento conterrà le principali disposizioni del nuovo regolamento".

La morte di Silvio Berlusconi avrà inevitabilmente un impatto su Forza Italia, che è pure uno dei principali "azionisti" della sua Giunta. Quali potrebbero essere le ripercussioni al Comune? Il rimpasto ci sarà a prescindere, visto che il vicesindaco Varchi ha già annunciato la volontà di lasciare l'incarico?

"Berlusconi è stato l'aggregatore più importante e il riferimento costante per l'area dei moderati in Italia. Un moderatismo moderno, innovativo, volenteroso. Il venir meno di una figura così centrale nella scena politica nazionale creerà inevitabilmente dei movimenti. A mio avviso l'alleanza di centrodestra tale deve continuare a essere. Questa esigenza è avvertita anche in Sicilia, dove è nota la rilevanza politica di Forza Italia: staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi al suo interno. Per quanto riguarda il Comune non ho premura di fare il rimpasto: di sicuro, non se ne parla prima della definizione dei bilanci e del piano di riequilibrio. Il tema del rimpasto riguarda non solo il sindaco ma anche i partiti che sostengono la mia Giunta e formano la maggioranza in Consiglio. Carolina Varchi è un eccellente vicesindaco, che si sta impegnando tantissimo, ma ha un sovraccarico di lavoro dovuto al fatto che coniuga le sue funzioni di assessore con quelle di parlamentare nazionale. Io mi auguro che resti in Giunta il più a lungo possibile, perché sta lavorando bene".

Una recente inchiesta della Procura europea ha investito i vertici dell'Amap, già in passato finiti sotto indagine per i presunti sversamenti in mare di acque reflue non trattate dal depuratore di Acqua dei Corsari. Fermo restando che il Comune di Palermo non è l'unico socio di Amap, non ritiene opportuno che la governance dell'azienda faccia un passo indietro?

"Sono garantista per definizione e so, per esperienza personale, quanto talvolta le apparenze possano essere diverse dalla realtà. Per rispetto che ho nei confronti della magistratura, che non ha promosso provvedimenti interdittivi per l'amministratore unico di Amap, resto in attesa del pronunciamento del Riesame. A seguito del quale faremo le nostre valutazioni, condividendole con gli altri soci di Amap. Il Comune si è premurato di garantire la continuità funzionale dell'azienda e, attraverso i suoi legali, ha rappresentato alla magistratura inquirente la necessità che vengano assicurate le risorse per il servizio idrico e per tutelare i lavoratori. Fintanto che non ci sarà il giudizio del Riesame non proporrò agli altri soci la revoca della nomina dell'attuale amministratore unico Alessandro Di Martino".

Cosa si sta facendo per scongiurare una nuova emergenza rifiuti, visto che la discarica di Bellolampo si avvia a saturazione e la settima vasca non è stata ancora consegnata?

"I tecnici ci dicono che la terza vasca, per effetto della riduzione di volume dei rifiuti abbancati da tempo, offrirà una nuova disponibilità di spazi. Motivo per cui con il presidente di Rap chiederemo alla Regione di autorizzarci a conferire nella terza vasca, in attesa che ci venga consegnata la settima. La scadenza dei lavori al primo lotto della settima vasca è stata spostata a settembre. Si tratta di ritardi che, come sapete, non sono imputabili al Comune ma alla Regione. Le volumetrie disponibili nella terza vasca ci consentiranno, previo via libera del dipartimento Rifiuti, di scongiurare l'emergenza".