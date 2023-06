Il primo anno da sindaco di Lagalla: "Cimitero e bilancio nodi quasi risolti, ma ci sono promesse non mantenute"

Un anno da sindaco. Un anno di cose fatte e cose non fatte. Roberto Lagalla non si nasconde dietro il classico dito, non accampa scuse pur rivendicando i risultati sin qui ottenuti. Senza strappi eccessivi con il passato (leggasi Leoluca Orlando) e con i suoi modi: "Col pugno duro in un guanto di velluto, così mi hanno insegnato i gesuiti", dice Lagalla.

Il primo cittadino non si sottrae al fact checking sulle promesse fatte durante la campagna elettorale e subito dopo l'insediamento. Lo fa con la consapevolezza di chi sa che è ancora lungo il cammino per traghettare Palermo verso la normalità. A partire dai conti dell'ente, che vanno riequilibrati.

Lei in campagna elettorale ha parlato di "un vero e proprio 'Piano Marshall' per Palermo" in relazione al "nuovo accordo col governo per il piano di riequilibrio". Eppure, nonostante a Roma ci sia "un governo amico" della Giunta Lagalla, lo stanziamento dello Stato è rimasto di 180 milioni...

"Vero è - risponde il sindaco - che l'importo è rimasto di 180 milioni. Ma, storicamente, il 'Piano Marshall' non è solo l'immissione di denaro fresco ma un piano complessivo di investimenti, economie e rigenerazione del rapporto popolazione-governo. In finanziaria nazionale, attraverso vari commi, sono stati destinati 40 milioni di euro al Comune di Palermo; inoltre abbiamo ottenuto la flessibilità del piano di riequilibrio e la possibilità di modificarlo ogni anno in funzione del bilanciamento fra entrate e uscite. Ci stiamo avvicinando al ripristino della correttezza dei conti del Comune: prima delle vacanze estive definiremo il piano di riequilibrio e i bilanci (previsionale 2023 e consuntivo 2022). Oggi non guardo tanto a nuovi stanziamenti statali quanto alla capacità di autofinanziamento attraverso una più equa lotta all'evasione e una più diffusa riscossione dei tributi".

A proposito di tributi, uno dei mantra - prima e dopo la sua elezione - è stato "non metteremo le mani nelle tasche dei palermitani". Nel 2023 però l'Irpef è aumentata di 9 milioni...

"Nel 2022, attraverso la rimodulazione del piano di riequilibrio, abbiamo sterilizzato l'aumento dell'Irpef; mentre nel 2023 abbiamo fatto risparmiare ai palermitani 100 milioni di tasse. Per la precisione abbiamo economizzato 91 milioni e abbiamo lasciato 9 milioni che sono compensati con il minore costo del servizio di igiene urbana: la Tari infatti è stata tagliata di altrettanti 9 milioni. In tutto ciò la Rap ha esattamente avuto quanto previsto come tariffazione dall'Arera (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). C'è dell'altro: grazie ad alcune transazioni fatte, ad esempio quella con la curatela di Amia, sono stati liberati dal bilancio 46 milioni. Dei 55 milioni previsti ne abbiamo pagati 9. E' come se avessimo aggiunto 46 milioni al piano di riequilibrio. Inoltre, la conciliazione con Amat in merito alla Tosap sulle zone blu toglie di mezzo una 'partita' che poteva valere 110 milioni".

Tram in via Libertà. Malgrado la sua "assoluta contrarietà", la gara sulla tratta A è stata posticipata ma non cancellata. Come la mettiamo?

"La tratta A non è stata cancellata perché il progetto del tram è unitario: in questo momento il tram in via Libertà non è in nessun modo fra le priorità dell'amministrazione, anche in considerazione del fatto che l'aumento dei prezzi ha reso insufficienti le risorse disponibili. Tutta l'operazione ammonta a 500 milioni, ne mancano circa 70-80. La linea A potrà essere stralciata nel momento in cui sarà chiara la realizzabilità delle altre linee. Abbiamo mandato in gara la linea C, che riteniamo fondamentale per riunire la strada ferrata che arriva in corso Calatafimi con quella che parte dalla Stazione. Dopodiché daremo la precedenza alla linea B, quella che porta fino alla stazione Giachery e quelle che collegano Palermo con le sue borgate. A noi interessa completare quelle linee che possano integrare il tram con Anello e Passante ferroviario. L'Anello potrà essere attivato entro il 2024, per il Passante i tempi sono più lunghi".

Ai Rotoli i tendoni sono stati svuotati e le bare accatastate in deposito sono scese sotto quota 100. Sembrava un'impresa impossibile e invece si vede luce in fondo al tunnel...

"Entro il primo anno di sindacatura, quindi prima del Festino di Santa Rosalia, risolveremo la più vergognosa delle emergenze: quella del cimitero. Quando siamo arrivati abbiamo trovato 1.300 bare insepolte. Oggi stiamo superando le criticità grazie ai poteri commissariali che ci sono stati concessi dal governo nazionale e che ci hanno permesso di accorciare i tempi delle sepolture, ai 2 milioni di fondi statali e al lavoro della task force guidata dall’assessore Totò Orlando".

Che fine ha fatto la promessa di liberare via Maqueda dai "troppi ambulanti che l'hanno fatta diventare un suq"?

"E' una promessa non ancora mantenuta. E' tra le cose a farsi nell'ambito di un riordino complessivo del centro storico. La lotta all'ambulantato abusivo non si può fare a colpi di ordinanze, servono i controlli. Nell'immediato dobbiamo 'friggere con l'olio che abbiamo', ovvero con le forze a nostra disposizione. Per questo stiamo pensando di integrare il corpo di polizia municipale con personale di Protezione civile e vigilanza privata autorizzata, che potrà chiedere l'intervento delle forze dell'ordine a chiamata".

"Bisogna trasformare la Fiera in un villaggio congressuale. Il governo regionale ha già stanziato 15 milioni per ristrutturare il padiglione 20". Anche questa va annoverata fra le promesse non mantenute. Intanto dopo aver dismesso l'hub vaccinale, la Fiera è stata dichiarata inagibile e non si è fatta nemmeno la campionaria...

"E' inagibile perché è scaduta la Scia. Il Comune, con fondi propri, ha avviato una progettazione per poter utilizzare i padiglioni congressuali e rendere agibili gli open space ci auguriamo già dal 2024. Il governo regionale ha confermato il finanziamento da 15 milioni che però è stato soggetto a una rivisitazione dei costi perché il prezziario è aumentato. Sono necessari altri 6-7 milioni di euro, che l'assessore Aricò si è dichiarato disponibile a reperire nella prima rimodulazione dei fondi europei".

L'isola pedonale a Mondello è stata ridotta, con tanto di polemiche, anche se lei lo aveva annunciato. A Mondello resta l'anomalia di una spiaggia quasi interamente in concessione a privati. E' ipotizzabile un modello in cui ci siano in egual misura tratti in concessione e tratti liberi?

"Certe polemiche sono spesso l'attestazione dell'esistenza in vita di chi le fa. Nel caso di Mondello poi diventano paradossali: come si fa a sostenere che 100 metri in meno di strada pedonalizzata possano mettere a repentaglio l'ambiente o la salute delle persone. Detto ciò per evitare la sosta selvaggia e in doppia fila davanti ai locali ci saranno dei controlli. Se dovessero essere insufficienti si potrebbe tornare indietro e modificare il provvedimento. Di certo non è stato il 'commercio delle ciambelle' a motivare i nostri interventi. Resta il fatto che il contributo dei palermitani al cambiamento dei comportamenti sarà determinante, più dei controlli dei vigili. Per quanto riguarda le concessioni dell'arenile si tratta di un argomento che non abbiamo ancora trattato. Quando la durata delle concessioni sarà soggetta all'applicazione della direttiva Bolkestein e alla definizione del Pudm (Piano di utilizzo del demanio marittimo) affronteremo la questione. Non sono ideologicamente contrario all'aumento dell'accesso libero della spiaggia. Anzi, immaginiamo di restituire ai palermitani non solo l'area di Mondello e Sferracavallo ma anche la costa Sud. Stiamo lavorando intensamente per la riqualificazione del litorale che dal 'Sacco di Palermo' a oggi è stato sottratto a cittadini e turisti. Ci sono circa 55 milioni del Pnrr e stiamo facendo le corse per giungere alla presentazione di un progetto entro la metà del 2024 e poi di effettuare i lavori entro il 2026. Intanto stiamo monitorando la balneabilità del mare, oltre a questo il piano prevede la riqualificazione della costa, l'allargamento della sede stradale di via Messina Marine, una green way, impianti sportivi e a verde nello spazio che dividerà la strada dall'arenile".

Il "dry port", la piattaforma per i tir a Brancaccio, ancora non c'è. E d'estate il traffico nella zona del porto si intensifica notevolmente. Cosa intende fare l'amministrazione, d'intesa con l'Autorità portuale, per scongiurare il caos, considerato che sono ancora in corso i lavori al sottopasso di via Crispi?

"Prima del Festino e comunque entro luglio, verranno completati i lavori al sottopasso di via Crispi. Per la gestione del traffico abbiamo chiuso un accordo con l'Autorità portuale e la polizia municipale che prevede una presenza stabile di vigili urbani in via Crispi nei giorni d'imbarco dei tir. La riqualificazione del porto è uno degli esempi più belli di collaborazione istituzionale, questo è anche merito della capacità relazionale e dell'efficacia amministrativa del presidente Pasqualino Monti. Il confine fra il porto e la città, dopo tanti anni, si sta dissolvendo. La nuova interfaccia restituirà il porto alla città e viceversa".