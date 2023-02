Villabate, la consigliera Di Chiara: "La regione dia sostegno a chi soffre di fibromialgia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La consigliera comunale Maria Luisa Di Chiara, capogruppo di Diventerà Bellissima al Comune di Villabate, ha presentato una mozione per sollecitare il "riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante", affinché venga trasmessa alla Regione Siciliana per gli opportuni interventi di sosteno.

La mozione pone l’attenzione su una delle malattie reumatiche piu diffuse, che non viene ancora riconosciuta dallo Stato Italiano e che causa condizioni di disagio a danno dei pazienti, incidendo sulla qualità della vita. La fibromialgia è una patologia che viene considerata "invisibile" in quanto non ancora riconosciuta nei Livelli essenziali di assistenza dal Servizio sanitario nazionale.

La mozione, spiega Di Chiara, "impegna il sindaco e la giunta affinché si attivino presso la Regione e la invitino ad attuare diversi interventi quali prevedere l’esenzione dal pagamento dei ticket e dei farmaci; prevedere permessi lavorativi speciali; individuare all’interno della Regione dei centri multidisciplinari specializzati; istituire un sussidio economico regionale per migliorare la qualità della vita dei malati fibromialgici; attivare un numero verde regionale a disposizione dei cittadini per informazioni. Infine si impegnano il sindaco e la giunta ad attivare, attraverso l’Asp, uno sportello a disposizione dei cittadini presso la guardia medica di Villabate, per informazioni relative a tale patologia e di promuovere campagne di sensibilizzazione".

"Mi auguro che la Regione possa recepire in tempi celeri tale proposta: è necessario sensibilizzare l’opinione pubblica e la soprattutto la politica su un tema di fondamentale importanza che merita interventi concreti", conclude Di Chiara.