Rischio idrogeologico, due interrogazioni per il dissesto nel canale di Boccadifalco

"Abbiamo depositato insieme a un nostro deputato regionale due atti per accendere un faro sui gravi problemi di dissesto idrogeologico che colpiscono le aree di Boccadifalco e Baida, mettendo a rischio i cittadini. Regione e Comune si attivino nel più breve tempo possibile". Lo scrive in una nota stampa il consigliere comunale e capogruppo M5S Antonino Randazzo.

"Dopo la manifestazione organizzata dall'associazione 'Insieme per Boccadifalco' in segno di protesta per le gravi condizioni in cui versa l’omonimo canale, in particolare nel tratto che attraversa il Vallone Paradiso - precisa ancora il consigliere - abbiamo deciso di approfondire gli avanzamenti degli iter e studiare le carte riguardanti gli interventi di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico previsti nell’area. Oltre al fatto che nel corso di questi anni sono stati fatti solo interventi con soluzioni tampone, purtroppo rispetto agli interventi strutturali più consistenti non sono stati compiuti passi in avanti, determinando in alcuni casi anche la perdita del finanziamento".

Il Vallone Paradiso, che attraversa il quartiere Boccadifalco tra le vie San Martino e San Pietro rientra tra le aree del territorio del Comune di Palermo classificate come a rischio idrogeologico elevato. "Per questa ragione - conclude Randazzo - abbiamo depositato due interrogazioni: la prima, indirizzata al Comune di Palermo, riguardante l’assenza di un sistema pubblico di raccolta meteoriche delle acque a Baida, la seconda, rivolta al governo regionale per sollecitare un’interlocuzione con l’amministrazione comunale e un coinvolgimento del commissario al fine di progettare, finanziare e realizzare nel più breve tempo possibile le opere di mitigazione del rischio idrogeologico necessarie. Non si può più intervenire con soluzioni temporanee, come la mera eliminazione di detriti e vegetazione spontanea, intervento sì necessario, ma non sufficiente".