Interrogazione dell'onorevole Giambona sulla distilleria Bertolino

Partinico, scaduti i termini di adeguamento alle prescrizioni imposte alla distilleria Bertolino. Presentata interrogazione dell'onorevole Giambona. "Ho presentato un'interrogazione parlamentare per sapere dagli enti competenti se sono in corso le verifiche di ottemperanza relativamente alle prescrizioni imposte alla distilleria Bertolino in tema di rispetto delle normative ambientali." È quanto afferma l'On. Mario Giambona, Vicepresidente del gruppo parlamentare PD all'Ars. "In base alle deroghe previste nell'Autorizzazione unica ambientale, la ditta deve provvedere all'adeguamento dell'impianto di depurazione e alla realizzazione di un sistema di abbattimento delle sostanze immesse in atmosfera e convogliate nelle acque superficiali. Visto che da poco sono scaduti i termini e tenuto conto delle pronunce del TAR e del CGA, ho ritenuto opportuno presentare un'interrogazione al fine di avere chiaro il quadro della situazione, anche alla luce delle tante segnalazioni dei cittadini. È giusto - continua l'On. Giambona- contemperare i diritti di tutti, ma reputo prioritario salvaguardare il diritto alla salute. Da troppi anni, infatti, la popolazione partinicese è costretta a convivere con un impianto che si trova a operare in pieno centro con tutti i potenziali rischi per la saluta pubblica. La mia attenzione e il mio impegno per Partinico continuano. Sabato pomeriggio parteciperò a un incontro pubblico organizzato dal circolo locale del PD, a cui va il mio ringraziamento, e mi confronterò con i residenti", conclude l'On. Giambona.