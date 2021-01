Insieme a sostegno della missione Speranza e Carità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nota stampa Comune e regione sostengano La Missione Speranza e Carità La Missione Speranza e Carità creata da Fratello Biagio Conte e che vede occupati diversi volontari laici e chierici dal 1991 aiuta poveri italiani e stranieri. Ormai consta di quattro strutture nella città di Palermo in cui 400 persone tra uomini, donne, bambini di qualsiasi razza, religione vengono assistiti con amore e attenzione, fornendo un sostegno importante di cui si dovrebbero occupare le istituzioni pubbliche. Chiediamo al comune di Palermo, che ha già indicato in 100 mila euro un sostegno alla onlus, di liberare tale contributo dalle catene che lo legano all’acquisto di cibo, dando maggiore libertà di spesa, sempre da giustificare, per le esigenze delle strutture.

Chiediamo alla regione un sostegno economico alla Missione per eliminare, o quantomeno diminuire, i debiti che mettono a rischio la Missione stessa e l’accelerazione dei lavori per l’immobile posto di fronte all’entrata della sede di via Decollati, immobile che sarà utilizzato per il posizionamento di pannelli solari che abbatterebbero notevolmente le spese della struttura. Siamo convinti che le amministrazioni comunali e regionali con gli assessori competenti Mattina, Armao, Scavone e Pierobon ed i consiglieri comunali ed i deputati regionali palermitani si attiveranno per evitare disagi che danneggerebbero notevolmente una istituzione conosciuta non solo in Italia.