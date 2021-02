"Insieme" a sostegno dell'assessore regionale Pierobon

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Con grande stupore negli ultimi giorni le voci di un’esclusione dell’assessore Alberto Pierobon dalla giunta regionale siciliana si rincorrono e si fanno sempre più concrete. Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Insieme Prof. Nino Giordano. Il tutto giustificato da una mancanza di rappresentanza di quote rose, ma in realtà, con questa manovra, si vuole nascondere l’ennesima spartizione politica sulla pelle dei siciliani, eliminando una persona competente in materia di gestione del ciclo di rifiuti e servizi pubblici locali solo perché non ha un partito alle spalle. Esprimiamo sostegno all’assessore ed ai suoi collaboratori e chiediamo al Presidente Nello Musumeci di non sottostare alla pressione dei partiti e dimostrare indipendenza lasciando al suo posto l’assessore.