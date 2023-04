Si è insediato il nuovo Cda della Rap: "Missione difficile, ho trovato dipendenti affezionati all'azienda"

Si è insediato oggi presso la sede di piazzetta Cairoli il nuovo Consiglio d'amministrazione della Rap composto dal presidente Giuseppe Todaro, dal vice Giuseppe Edoardo Scarlata e dalla consigliera Patrizia Porrello.

Già nella giornata di ieri Todaro ha incontrato alcuni dirigenti ed il gruppo di Ingegneria e progettazione per esaminare le attività in corso legate alla discarica di Bellolampo. Domani, invece, è previsto un incontro di tutto il Consiglio con i sindacati.

A caldo il neo presidente della Rap ha detto: "Ho accettato il prestigioso ed oneroso incarico con la consapevolezza di quanto dovrò affrontare in questa difficile missione. Ringrazio il sindaco Lagalla per la fiducia posta verso la mia persona e mi impegno a lavorare per la città di Palermo sperando nell’aiuto dei miei concittadini, così come conto su tutto il personale della Rap che con dedizione ed impegno ha dimostrato e continuerà a dimostrare l’amore per il proprio lavoro e per la città di Palermo. Durante i miei incontri avuti già da subito in Rap, diversamente da quanto viene percepito dall’esterno, ho trovato uomini e donne affezionati alla propria azienda”.